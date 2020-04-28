{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай ускорит создание инфраструктуры информационных сетей

Согласно заявлению Госсовета КНР, информационная отрасль, рассматриваемая правительством страны в качестве передовой, способна помочь модернизации промышленности, развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест

ТАСС, 28 апреля. Правительство Китая ускорит формирование инфраструктуры для развития информационных сетей в стране. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР, опубликованном во вторник на официальном сайте правительства Китая.

"Китай ускорит строительство информационных сетей и другой инфраструктуры нового типа для стимулирования развития соответствующих отраслей и [цифрового] потребления", - говорится в уведомлении, распространенном ведомством по результатам заседания, проведенного премьером Ли Кэцяном.

Согласно заявлению Госсовета, информационная отрасль, рассматриваемая правительством страны в качестве передовой, способна помочь модернизации промышленности, развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, общее количество базовых станций пятого поколения связи 5G в Китае на конец марта достигло 198 тыс., число пользователей пакетов услуг 5G в стране превысило 50 млн. Согласно плану властей, инвестиции в развитие 5G по всему Китаю в этом году составят 120 млрд юаней (около $17,1 млрд), при этом общее количество базовых станций к концу года превысит 500 тыс.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Новгородской области ввели обязательное анкетирование для прибывших из других регионов
Приезжающие в анкете должны указать возраст, из какого региона они прибыли, а также дату отъезда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС