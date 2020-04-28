Китай ускорит создание инфраструктуры информационных сетей

ТАСС, 28 апреля. Правительство Китая ускорит формирование инфраструктуры для развития информационных сетей в стране. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР, опубликованном во вторник на официальном сайте правительства Китая.

"Китай ускорит строительство информационных сетей и другой инфраструктуры нового типа для стимулирования развития соответствующих отраслей и [цифрового] потребления", - говорится в уведомлении, распространенном ведомством по результатам заседания, проведенного премьером Ли Кэцяном.

Согласно заявлению Госсовета, информационная отрасль, рассматриваемая правительством страны в качестве передовой, способна помочь модернизации промышленности, развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, общее количество базовых станций пятого поколения связи 5G в Китае на конец марта достигло 198 тыс., число пользователей пакетов услуг 5G в стране превысило 50 млн. Согласно плану властей, инвестиции в развитие 5G по всему Китаю в этом году составят 120 млрд юаней (около $17,1 млрд), при этом общее количество базовых станций к концу года превысит 500 тыс.