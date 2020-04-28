Исследование: наибольший прирост вакансий за апрель отмечается в сфере медицины

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самый большой прирост вакансий за апрель отмечается в медицине и фармацевтике, также в зоне роста оказались вакансии в добывающей сфере и промышленности. Об этом свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter.

По данным исследования, по сравнению с первой неделей марта текущего года количество вакансий в области медицины ко второй неделе апреля выросло на 60%, вакансий в добывающей сфере на 6%. Небольшой рост отмечается в государственных организациях - на 3%.

"В остальных отраслях уже в марте количество вакансий уменьшилось. Самое заметное падение произошло в наиболее сильно пострадавших от текущей ситуации сферах - это искусство и культура, развлечения, фитнес-клубы и салоны красоты, туризм, гостиницы и рестораны, другие услуги для населения, непищевые товары народного потребления", - говорится в информации по итогам исследования.

Около 20% работодателей сократили своих сотрудников, однако у 75% респондентов количество работников не изменилось, а у 3% число работающих увеличилось.

"В первую очередь, работодатели попрощались с "рядовыми" специалистами (их уволили 82% опрошенных работодателей, которые отметили уменьшение численности), стажерами и практикантами (62%). В меньшей степени первая волна увольнений коснулась линейных руководителей (27%), ведущих специалистов (20%) и топ-менеджеров (6%)", - отмечается в исследовании.

Что касается изменения заработной платы, то у большинства респондентов (62%) изменений не произошло, уменьшили зарплаты 23% работодателей, у 1% зарплаты даже повысились.

Ранее в Роструде рассказали, что работодатели разместили, а также подтвердили актуальность около 1 млн вакансий по всей стране за прошедший месяц, более 100 тыс. рабочих мест - в сфере здравоохранения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.