В Новгородской области ввели обязательное анкетирование для прибывших из других регионов

Из-за распространения коронавируса изменениями в указ губернатора от 10 апреля в Новгородской области введена обязательная самоизоляция продолжительностью две недели для жителей, прибывших из других регионов.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Въезжающие в Новгородскую область жители других субъектов РФ со вторника обязаны заполнять специальную анкету. Информация о ней вместе с рекомендацией соблюдать двухнедельный режим самоизоляции будет приходить на мобильный телефон прибывшего гражданина, сообщается на сайте правительства региона.

"Начиная с сегодняшнего дня, 28 апреля, жители других субъектов РФ, въезжающие на территорию Новгородской области и находящиеся на территории региона более суток, будут заполнять "Анкету прибывающих в Новгородскую область". Информация о необходимости ее заполнения, а также об обязательном соблюдении 14-дневного режима самоизоляции будет приходить на сотовый телефон в виде СМС-сообщения", - говорится в сообщении.

Также в нем поясняется, что такая система позволит властям региона проконтролировать, сколько прибыло в Новгородскую область и в какие муниципальные районы. В анкете необходимо указать, из какого региона человек приехал, когда и на какую дату запланирован отъезд, возраст (чтобы определить группу риска по заражению коронавирусом).

Как ТАСС сообщал ранее, с начала апреля в Новгородской области действует ограничение движения транспорта, не зарегистрированного в регионе. Ранее при въезде у водителя и пассажиров могли спросить о цели визита в область и пояснить ограничительные меры, которые необходимо выполнять из-за ситуации с коронавирусом.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 28 апреля в Новгородской области зарегистрировано 254 (плюс 10 за последние сутки) случая заражения коронавирусом. 18 выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, три пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.