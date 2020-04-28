В Петербурге продлили запрет посещения лесопарковых зон до конца мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действующий с 30 марта запрет на посещение городских лесов и лесопарковых зон до 31 мая. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором во вторник, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении действия особого противопожарного режима на территории Санкт-Петербурга по 31 мая 2020 года. В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах", - говорится в сообщении.

В постановлении прописан запрет на разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ в зонах зеленых насаждений, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях. Запрещается также въезд транспорта в парки, лесопарковые зоны, городские леса, кроме транспортных средств, необходимых для ведения лесохозяйственной деятельности и для ликвидации пожаров. За нарушение запрета может быть назначен штраф.

Как сообщили ТАСС в городском главке МЧС, в этом году лесных пожаров в Санкт-Петербурге не было - их удалось предотвратить за счет вовремя введенного особого противопожарного режима.