Георгиевские ленточки жителям КЧР будут раздавать в магазинах, аптеках и на АЗС

ЧЕРКЕССК, 28 апреля. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии в преддверии празднования Дня Победы смогут получить георгиевские ленточки в продуктовых магазинах, аптеках и на АЗС, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства туризма, курортов и молодежной политики региона.

"Запланированные к раздаче ленточки сотрудники Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР совместно с волонтерами размещают в <...> продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС, а также передают организациям, осуществляющим работу в данный период", - рассказали в министерстве.

Ранее в пресс-службе движения "Волонтеры Победы" объявили о старте акции "Георгиевская ленточка" в онлайн-формате. Участникам акции предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. "Волонтеры Победы" отметили, что посты с фотографиями и историями можно отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР, в регионе также стартовал проект "Улица Победы", в рамках которого до конца года отремонтируют участок дороги межмуниципального значения "Николаевское - Пристань" протяженностью 2 км. "Также в рамках проекта "Улица Победы" в текущем году ремонтные работы проведут на участках автомобильных дорог местного значения в селе Дружба Прикубанского района протяженностью 0,77 км по переулку Победы и в ауле Кош-Хабле Хабезского района по улице Братьев Кундоховых протяженностью 0,88 км", - добавили в пресс-службе.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года. Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года являются "Волонтеры Победы" при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра.