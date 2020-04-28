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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию раньше Билла Гейтса

Так глава МИД ответил на замечание одного из журналистов, который указал, что в итоговой декларации саммита БРИКС в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусами

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию раньше, чем филантроп и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс.

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Министр во вторник провел пресс-конференцию в онлайн-режиме после встречи глав МИД БРИКС. Обращаясь к нему, один из журналистов отметил, что в итоговой декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусами, и спросил, что на тот момент подтолкнуло Россию поднять эту тему.

"То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?" - ответил в шутку министр.

Уже на серьезной ноте Лавров констатировал, что на тот момент, после вспышек SARS [респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV] и MERS [Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром] российские специалисты уже понимали, что "коронавирусы могут появляться вновь и вновь".

"Ну и как я уже сказал, сегодня мы проявляем нашу заинтересованность в том, чтобы в соответствии с решениями уфимского и йоханнесбургского саммитов [БРИКС] создать механизм по разработке и применению вакцин против коронавируса", - резюмировал Лавров.

Билл Гейтс в марте заявил, что еще в 2015 году предсказывал наступление глобальной эпидемии в ближайшие годы, однако человечество не послушало его и других специалистов и оказалось не готово к пандемии коронавируса.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГейтс, БиллПандемия коронавируса нового типа
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