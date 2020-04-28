В центре Петербурга появился стихийный мемориал умершим при пандемии медикам

"Сегодня появился такой стихийный мемориал. К сожалению, администрация не обладает информацией, кто его автор", - сказали в пресс-службе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Стихийный мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медсотрудникам, появился в центре Петербурга. Об этом ТАСС во вторник сообщили в администрации Центрального района города.

Мемориал появился на Малой Садовой улице напротив здания городского комитета по здравоохранению. На строительном заборе размещены фотографии умерших медсотрудников из Петербурга. Под портретами - букеты гвоздик.

В минувшее воскресенье заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога этой же больницы Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Их родные получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника. Также губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что город будет помогать семьям умерших медиков, принимавших участие в лечении больных с коронавирусом, выделяя средства на организацию похорон.

В соцсетях ранее появился так называемый список памяти, в котором распространены данные об умерших людях, которые заразились коронавирусом. В их числе было три медсестры. Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал появившийся неофициальный список, подчеркнув, что упомянутые в нем три медсестры умерли, но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей.

По последним данным, в Боткинской больнице Петербурга на лечении находились более 120 медиков с коронавирусом. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. 27 апреля также стало известно о смерти сотрудницы городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

О вирусе

В Петербурге, по последним данным, выявлено 3436 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 544 человека, умерли 27.