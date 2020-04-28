Заразившихся работников месторождения "Газпрома" в Якутии перевезут в другие регионы

ТАСС, 28 апреля. Заразившихся коронавирусом рабочих с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце недели начнут вывозить авиацией в больницы других регионов. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире телеканала РБК , комментируя появившееся в соцсетях видео, на котором рабочие на стихийной акции требуют улучшения условий.

На территории Чаяндинского месторождения, где добывают нефть и газ, 17 апреля объявили карантин из-за того, что у нескольких работников выявили коронавирус.

"Те, кто с положительным анализом, с соблюдением всех мер безопасности будут уже вывозиться в больничные учреждения. С рядом регионов проведены такие переговоры. Согласование тоже есть, и мы надеемся, что ближе к выходным такой воздушный мост заработает недалеко от месторождения. Там хороший аэродром есть, аэродром Талакана. Через него вывоз будет обеспечиваться", - сказал Николаев.

Глава Якутии добавил, что в ближайшее время на месторождение прилетят руководители подрядных организаций, которые должны провести встречу с работниками и решить возникшие проблемы. "Рабочие должны знать, как, когда будет организован их вывоз, как будет проходить лечение", - пояснил Николаев.

В Якутии подтверждено 170 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 человек, умер один пациент. Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В настоящее время 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).