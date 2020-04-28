Путин заявил, что в России выпускается мало защитных костюмов для врачей

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении количества выпускаемых аппаратов ИВЛ и средств защиты. Однако, по мнению главы государства, имеющихся возможностей по производству специальных костюмов все еще недостаточно, есть дефицит и по другим позициям.

"Аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц, в апреле - больше 800, в мае будет 2,5 тыс.", - констатировал Путин на совещании по противодействию распространения коронавируса в регионах РФ. По его данным, "производство защитных масок увеличилось более, чем в 10 раз: с 800 тыс. в сутки в начале года, до 8,5 млн в апреле".

"В январе выпускали в сутки 3 тыс. защитных костюмов для врачей, к концу апреля выходим на 100 тыс., к середине мая будет свыше 150 тыс.", - отметил Путин. "Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много, но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно, готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне - так называемой красной зоне - распределяются буквально с колес", - подчеркнул Путин.

По его оценке, "даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется". Президент поручил правительству, Минпромторгу "организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство". "Прошу обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса", - поставил задачу глава государства.

Он заверил, что количество исследований на коронавирус будет увеличиваться.

Создание дополнительных коек

Президент констатировал, что задача по оборудованию мест в больницах, специализирующихся на лечении больных с COVID-19, в целом решена в срок и создано больше дополнительных коек, чем планировалось. Однако глава государства подчеркнул, что картина в системе здравоохранения в стране не может выглядеть как "где-то густо, где-то пусто".