МЧС России подготовит предложения для создания воздушных и морских судов для Севморпути

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев утвердил план развития инфраструктуры ведомства для прикрытия Арктики и Северного морского пути до 2035 года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Евгений Зиничев утвердил план мероприятий МЧС России по развитию инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. Документом определены задачи по комплексному обеспечению защиты населения и территорий Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России будут созданы необходимые условия для безопасной реализации крупных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов в регионе, а также условия для безопасного мореплавания в акватории Северного морского пути. В настоящее время ведется планомерное наращивание сил и средств вдоль северной границы страны", - сказали в министерстве.

Согласно распоряжению правительства РФ от 21 декабря 2019 года, на МЧС возложена ответственность, в частности, по созданию арктических центров управления в кризисных ситуациях, арктических комплексных аварийно-спасательных центров, подготовка предложения по созданию пяти транспортных вертолетов для условий Арктики, трех транспортных рамповых самолетов с загрузкой до 10 тонн, трех многофункциональных морских судов ледового класса и другое.

"В регионе планируется базирование авиационной группировки МЧС России с развитием соответствующей инфраструктуры и обеспечением необходимых мероприятий, а также укомплектование подразделений новыми образцами техники и экипировкой", - цитируют в пресс-службе министра.

Подготовка специалистов МЧС для Арктики ведется на базе Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Совместно с добывающими компаниями и хозяйствующими субъектами на севере будут созданы подразделения и организации различной ведомственной принадлежности.

"Арктика остается регионом стратегических интересов РФ, где формируются центры социального и экономического роста, реализуются масштабные индустриальные проекты, которые должны обеспечить создание единой арктической транспортной системы, развитие энергетической инфраструктуры, рациональное использование и глубокую переработку минеральных, лесных и биологических ресурсов", - процитировали в ведомстве слова Зиничева.