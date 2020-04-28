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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге возобновили профилактические осмотры, приостановленные из-за пандемии

При этом запрет на плановую диспансеризацию остается в силе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление, согласно которому в городе возобновляются профилактические осмотры населения, которые приостанавливали из-за пандемии.

"Снять с 28 апреля 2020 запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп", - следует из текста постановления, опубликованного на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Запрет на плановую диспансеризацию остается в силе.

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Ранее также в городе возобновили проведение плановой вакцинации детей и вакцинацию по эпидемическим показаниям.

В Петербурге выявлено 3436 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 544 человека, умерли 27.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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