В Петербурге возобновили профилактические осмотры, приостановленные из-за пандемии

"Снять с 28 апреля 2020 запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп", - следует из текста постановления, опубликованного на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Запрет на плановую диспансеризацию остается в силе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление, согласно которому в городе возобновляются профилактические осмотры населения, которые приостанавливали из-за пандемии.

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