В Чите в мае введут цифровые пропуска для передвижения

"Электронные пропуска начнут действовать в мае на территории Читы и Читинского района. Система цифровых пропусков позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье", - говорится в сообщении.

ТАСС, 28 апреля. Систему электронных пропусков запустят в работу в мае для борьбы с распространением коронавируса на территории Читы и Читинского района Забайкальского края. Об этом сообщили во вторник на сайте правительства региона.

Власти планируют внедрить два типа цифровых пропусков: долгосрочный для работы и временный для перемещения в личных целях. Долгосрочный пропуск будет оформлять работодатель, подав заявление на получение госуслуги "Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу" через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Самостоятельно временный пропуск жители Читы и Читинского района смогут получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг или мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус".

"Оформить временный пропуск самостоятельно можно для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, для посещения больницы или поликлиники, поездки по личным и семейным делам - но не более двух раз в неделю, осуществить выход для волонтерской деятельности или передвижения со служебным удостоверением", - приводят в сообщении слова главы регионального министерства ЖКХ Евгении Батуевой.

По последним данным региональных властей, в Забайкальском крае выявлено 109 человек с подтвержденным коронавирусом, 17 из них - дети. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском и Борзинском районах.