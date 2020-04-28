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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

Заболевшие врачи получат по 300 тыс. рублей, в случае, если медик умрет, членам его семьи выплатят 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Губернатор подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга средств в размере 30 млн рублей на предоставление единовременных выплат", - говорится в сообщении.

Ранее Беглов также подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, в Боткинской больнице Петербурга на лечении находились более 120 медиков с коронавирусом. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. 27 апреля также стало известно о смерти сотрудницы городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

Всего в Петербурге выявлено 3436 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 544 человека, умерли 27.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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