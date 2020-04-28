Путин предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой официально учредить День работника скорой помощи и отмечать его 28 апреля. Свое предложение глава государства огласил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. <…> Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - сказал президент.

Путин поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарил их за столь нужный людям труд. "В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества", - констатировал российский лидер.