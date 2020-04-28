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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи

Президент поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей за столь нужный людям труд
' ТАСС/Ruptly'

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой официально учредить День работника скорой помощи и отмечать его 28 апреля. Свое предложение глава государства огласил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

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"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. <…> Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - сказал президент.

Путин поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарил их за столь нужный людям труд. "В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества", - констатировал российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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