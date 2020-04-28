Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Введенные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни нужно продлить до 11 мая при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он напомнил, что впереди в России череда больших майских праздников, а между ними - рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Путин отметил, что "и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать".

"Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", - заявил глава государства.

Путин согласился, что всем хотелось бы, "чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились". "Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно и даже опасно", - сказал он. Путин подчеркнул, что на текущем этапе "от всех потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация". "Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут", - заявил президент.

Глава государства добавил: "Чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет".