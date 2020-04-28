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Купол Рейхстага в Берлине останется закрытым для посетителей до сентября

На начало сентября перенесены и уже зарегистрированные групповые заявки

ТАСС, 28 апреля. Прозрачный купол вместе с террасой на крыше исторического здания Рейхстага в Берлине останутся закрытыми для посетителей до начала сентября из-за пандемии. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на администрацию Бундестага.

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На начало сентября перенесены и уже зарегистрированные групповые заявки.

В настоящее время, отмечается, на заседания Бундестага могут приходить только отдельные посетители. Для них, согласно решению администрации, в будущем будет доступно присутствие на лекциях на двух трибунах пленарного зала, в которых смогут принять участие до 30 человек. Кроме того, будет разрешено проводить экскурсии по зданию Рейхстага для групп, состоящих максимум из 6 человек.

С 10 марта власти Германии решили закрыть для посещения одну из главных достопримечательностей Берлина - прозрачный купол исторического здания Рейхстага - в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Большой стеклянный купол с панорамным видом на Берлин появился на крыше Рейхстага после реконструкции в 1999 году. Идея принадлежит архитектору Норману Фостеру. Ежегодно эту обзорную площадку посещают около 2 млн туристов. Оригинальный купол был уничтожен во время поджога Рейхстага в 1933 году.

По оценке берлинского Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 156 337 человек, выздоровели 117 400 человек. Умерли за все время пандемии 5 913 человек.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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