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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова заявила, что взрывной рост заболеваемости не допущен из-за принимаемых мер

Тесты на коронавирус проводят уже в 506 лабораториях, рассказала глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Беспрецедентные меры, применяемые в российских регионах, позволили не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в настоящее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции первые два месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов... накопить запасов медикаментов и дезинфектантов <...> Четвертое - не допустить взрывного роста заболеваемости", - сообщила она на совещании с участием президента Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Тестирование на коронавирус

Свыше пятисот лабораторий в России проводят тестирование на наличие коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора. "На сегодняшний день эти меры позволили… развернуть широкую сеть лабораторий. Сегодня их работает 506", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что для работы в лабораториях обучены сотни сотрудников. "И для всех них организованы безопасные условия работы, все они обеспечены необходимыми средствами защиты", - уточнила она.

Течение заболевания

По словам Поповой, заболевание проходит без симптомов у 45% заразившихся коронавирусом в России. "Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов, и если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%", - сказала она.

По ее мнению, это говорит "о высоком проактивном действии, о работе в очагах с тем, чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомов, а может, и не будет их иметь, но имеет вирус и таким образом несет риски для окружающих".

Уровень летальности из-за заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в России является одним из самых низких в мире и не превышает 1%, сообщила глава Роспотребнадзора. "Уровень летальности в РФ один из самых низких в мире, он не превышает 1%, но он важен для оценки эпидситуации", - сказала она.

Уровень инфицирования

Заболеваемость пневмонией в России снизилась с начала месяца с 25% до 20%, тяжелая форма на данный момент регистрируется только у 5% заболевших коронавирусной инфекцией. "Одновременно снизился удельный вес тяжелых форм инфекции, а именно пневмонии, с 25% на начале месяца до 20% на сегодняшний день. И тяжелая форма регистрируется только у 5% случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова.

По ее словам, около 40% инфицированных коронавирусом в России заразились при близких контактах внутри семьи. "Мы сегодня в той эпидемической ситуации, когда распространение идет по внутренним очагам. Почти 40% всех заболевших - в семье при близких контактах", - сообщила Попова.

Количество граждан старше 65 лет с подтвержденным диагнозом "коронавирус", составляет 15% от общего числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора. "В общем количестве заболевших люди старшего возраста - старше 65 лет - составляют всего 15%", - сказала она.

По словам Поповой, данный показатель является результатом "вовремя принятых мер и защиты их [пожилых людей] от тяжелого поражения, который вызывает новый коронавирус".

Она добавила, что еще 5% заболевших составляют дети, а 80% - люди работоспособного возраста.

Заразившиеся коронавирусом россияне все чаще обращаются за медицинской помощью в день, когда обнаружат у себя симптомы. "Хорошим доказательством работы первичного звена является и сокращение сроков обращения за медицинской помощью. Если в начале это было шесть дней от момента заболевания, то сегодня люди обращаются в первый день. Этот показатель равен половине дня, люди обращаются сразу, как только имеют симптомы, и им оказывается первичная медицинская помощь", - сказала Попова.

50-е место по числу заразившихся

Россия занимает почти пятидесятое место по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей с показателем 63,7, заявила глава Роспотребнадзора.

"В стране на сегодняшний день зарегистрированы 93 558 случаев в 85 субъектах. За последние сутки - 6 411 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тыс. [человек] населения, а эпидемиологические показатели считаются на 100 тыс. населения, сегодня он составляет 63,7, и это почти пятидесятое место в общем рейтинге стран, если не считать по абсолютным цифрам, что совершенно правильно", - сказала Попова.

По ее словам, за прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. "Это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим [президента РФ] указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем", - пояснила Попова.

Иммунитет к вирусу

По словам Поповой, каждый пятый медик, обследованный в Москве на наличие антител к коронавирусу, имеет иммунитет. 

"На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3 200 человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный", - сказала Попова.

Ситуация в регионах

Подъем заболеваемости коронавирусом в Центральном федеральном округе (ЦФО) по сравнению с Москвой смещен на две недели, рост наблюдается с 5 по 14 апреля, сообщила Попова.

"В субъектах Центрального федерального округа подъем заболеваемости по отношению к Москве смещен на две недели, и начало роста отмечается преимущественно с 5 по 14 апреля", - сказала она.

В связи с этим глава Роспотребнадзора поддержала продление режима самоизоляции и нерабочих дней по 11 мая включительно. "Это третий инкубационный период в весь период нерабочих дней, которые должны прервать цепочку передачи вируса от людей", - пояснила она.

Прирост числа заразившихся коронавирусом в республике Северная Осетия - Алания вырос с 17% до 37% из-за несоблюдения режима самоизоляции, сообщила Попова. "Несоблюдение жестких требований влечет очень серьезные последствия. <…> Несоблюдение, нарушение населением режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии - Алании отбросило эту республику со следующими показателями: если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17%, то вот за этот период, за эти дни он составляет уже 37%", - сказала Попова.

Режим ограничений

Любое несоблюдение режима ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, приведет к возврату к жестким мерам. "Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила <...>, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, неукоснительно, любое отклонение приведет <...> к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам", - сказала она.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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