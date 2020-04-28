В Адыгее малоимущие и инвалиды получат 23,5 тыс. продуктовых наборов

МАЙКОП, 28 апреля. /ТАСС/. Оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в период пандемии жители Адыгеи получат порядка 23,5 тыс. продуктовых наборов, подготовленных за счет внебюджетных средств. Об этом сообщается на сайте главы республики.

"Организатором очередной благотворительной акции по поддержке нуждающихся жителей выступило региональное отделение партии "Единая Россия". За счет внебюджетных средств сформировано около 23,5 тысяч продуктовых наборов, которые доставляются наиболее нуждающимся и пострадавшим от пандемии малоимущим семьям, инвалидам", - говорится в сообщении.

Волонтерский корпус единороссов региона уже приступил к доставке гуманитарной помощи. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу максимально охватить благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка, но кто по разным причинам еще не получил помощь.

По данным оперштаба, в Адыгее по состоянию на вторник от коронавирусной инфекции проходят лечение 152 жителя региона, из них 103 госпитализированы. С начала пандемии 37 человек выздоровели, трое умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.