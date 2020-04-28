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Депутата Госдумы Светлану Максимову госпитализировали в Твери с признаками ОРВИ

По информации ее помощника, два анализа на коронавирус отрицательные

ТАСС, 28 апреля. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Светлана Максимова, избранная по одномандатному округу № 179 в Тверской области, доставлена в областную клиническую больницу в Твери с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Два предварительных анализа на коронавирусную инфекцию отрицательные, сообщила ТАСС помощник Максимовой.

"Светлану Викторовну действительно госпитализировали с ОРВИ. Два анализа на коронавирус отрицательные", - сказала собеседница агентства.

Информацию о госпитализации подтвердили и в правительстве региона.

Помощник депутата уточнила, что на прошлой неделе Максимова передавала Калининской центральной районной клинической больнице спецкостюмы и маски. "Возможно, просквозило", - сказала она.

Депутат чувствует себя хорошо, температура спала, уточнила помощник.

Теги
РоссияТверская область
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