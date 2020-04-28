И.о. министра здравоохранения Калужской области отправили в отставку

ТАСС, 28 апреля. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова во вторник уволена с должности, написал в Telegram врио губернатора региона Владислав Шапша. Новым и.о. назначен главный внештатный хирург Калужской области Алан Цкаев.

"Принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Наталью Владимировну Огородникову. Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен главный хирург Калужской области Цкаев Алан Юрьевич", - говорится в сообщении.

Шапша подчеркнул, что первоочередная задача для нового и.о. министра - наладить работу системы здравоохранения и министерства Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции.

Цкаев с ноября 2013 года возглавлял Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени К. Н. Шевченко. Кандидат медицинских наук, доцент, автор 68 работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях.

По данным регионального оперативного штаба, в Калужской области выявлено 772 заразившихся коронавирусной инфекции, из них 32 человека выздоровели. Во вторник стало известно о расхождении в числе умерших людей с коронавирусной инфекцией (по данным федерального оперативного штаба - 12, регионального - 8). Шапша объяснил это несвоевременным направлением информации министерством здравоохранения в администрацию губернатора.