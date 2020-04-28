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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин заявил о необходимости продления режима самоизоляции в Москве и области

Мэр Москвы призвал продолжать режим самоизоляции "так же строго, как и было до этого"
Мэр Москвы Сергей Собянин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Строгий режим самоизоляции в Москве и Московском регионе в целом необходимо продлить, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

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"Считаю, что в Москве и в Московском регионе надо в обязательном порядке продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", - сказал мэр в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Он добавил, что предстоящий двухнедельный период даст ответ на многие вопросы. "Мы поймем в какой динамики развития этой болезни находимся мы, страна и сможем более взвешенно принять решение", - сказал Собянин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93558 случаев заражения, выздоровели 8456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

В новость были внесены изменения - (18:40 мск) - добавлены подробности.

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Пандемия коронавируса нового типа
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