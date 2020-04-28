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Пандемия коронавируса нового типа

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Они потребуются всем, кто въезжает в регион или выезжает за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях

ТАСС, 28 апреля. Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. Ранее аналогичные пропуска в округе заработали в Москве и Подмосковье.

К 28 апреля Тульская область входит в число первых десяти регионов РФ, где отмечается больше всего случаев заражения коронавирусом. В регионе выявили 783 случая заражения, пять пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли.

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"С 30 апреля в Тульской области начнут действовать цифровые пропуска. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении", - сказали в пресс-службе.

Соответствующие изменения в указ внес губернатор региона Алексей Дюмин. Цифровые пропуска в регионе начнут действовать с 9:00 мск 30 апреля. Пропуск потребуется всем, кто въезжает в Тульскую область или выезжает за ее пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская областьПандемия коронавируса нового типа
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