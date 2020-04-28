Полиция Москвы опровергла сообщения о требуемом числе протоколов за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

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Ранее в интернете появилась информация о том, что в некоторых подразделениях полиции используется так называемая палочная система, руководители якобы требуют от сотрудников выполнять некий план по нарушителям режима самоизоляции.

"Размещенная в сети Интернет информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также в главке призвали журналистов электронных и печатных СМИ при подготовке материалов о деятельности полиции пользоваться материалами пресс-служб органов государственной власти и перепроверять информацию, полученную из неофициальных источников.

В новость были внесены изменения (18:32 время мск) — добавлены подробности по тексту.