В ЕЦБ заявили, что банкноты евро не представляют риска перенесения коронавируса

РИМ, 28 апреля. /ТАСС/. Банкноты евро не представляют особо риска для заражения коронавирусом при прикосновении к ним. С таким заявлением выступил известный итальянский экономист, член исполнительного комитета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта, сообщила во вторник газета Il Messaggero .

Панетта приводит результаты ряда независимых исследований европейских лабораторий, согласно которым коронавирус выживает гораздо лучше на ровных поверхностях из стали и металла, чем на пористом материале на основе хлопка. Он также напоминает, что банкноты евро печатаются на бумаге из чистого хлопкового волокна.

"По совокупности имеющихся данных можно сказать, что банкноты не представляют особого риска с точки зрения заражения, особенно по сравнению с другими предметами из других материалов, на поверхности которых вирус выживает гораздо дольше", - приводит газета его слова. Эксперт указывает, что коронавирус сохраняется на других поверхностях от "10 до 100 раз" дольше, чем на банкнотах евро.

Ранее сообщалось, что коронавирус может сохраняться на различных поверхностях, включая пластик и асфальт, до трех-четырех суток. Данные же о температурах, при которых происходит разрушение вируса, до сих пор поступают противоречивые.