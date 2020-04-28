В Чечне раздали 500 тыс. масок жителям для профилактики коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 28 апреля. /ТАСС/. Волонтеры раздали 500 тыс. медицинских масок жителям Чеченской Республики для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник журналистам сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"В Чеченской Республике бесплатно раздали полмиллиона медицинских масок жителям республики для профилактики новой коронавирусной инфекции. Подобная акция в республике проходит уже во второй раз, в первый раз жителям республики раздали 400 тыс. масок. Обе акции по раздаче масок прошли благодаря финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал министр.

В Чечне коронавирус выявлен у 447 человек, выздоровели 79 человек, умерли семь человек. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.