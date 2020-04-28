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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге открыли первый КТ-центр для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19

Он сможет обследовать до 70 человек в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Первый амбулаторный центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмониями и подозрением на коронавирус, открыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), на базе которого организована диагностика.

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"Первый амбулаторный сортировочный центр компьютерной томографии (КТ) для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию начал работать в многопрофильном диагностическом центре Медицинского института им. Березина. Предполагается, что работающий в круглосуточном режиме центр, рассчитанный на обследование до 70 человек в сутки, позволит разгрузить приемные покои стационаров города", - говорится в сообщении.

Пациентов привозят на обследование бригады скорой помощи. После проведения компьютерной томографии грудной полости и исходя из клинической картины врачи принимают решение о необходимости госпитализации. В пресс-службе пояснили, что компьютерная томография на сегодня признана наиболее информативным и точным методом визуальной диагностики для выявления пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом.

"Для обеспечения инфекционного контроля в здании центра были организованы отдельные входы-выходы для медперсонала через санпропускник и пациентов, доставленных скорой помощью, выполнено зонирование. Работающие в условно "красной" зоне специалисты - рентгенлаборант, медрегистратор и ответственный дежурный врач, - используют штатные средства индивидуальной защиты: костюмы, респираторы, очки. Смена длится шесть часов, в сутки работают четыре бригады", - отметили в учреждении.

По данным пресс-службы, амбулаторный сортировочный КТ-центр МИБС - первый в стране, созданный на базе негосударственного медицинского учреждения. В ближайшие дни в маршрутизацию пациентов с подозрением на заражение коронавирусом включатся аналогичные центры в других частных медицинских учреждениях города.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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