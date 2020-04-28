Союз журналистов держит на контроле все случаи разбирательств с фейками в СМИ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) знает о ситуации с фейками в региональных СМИ, держит ситуацию на контроле, сообщил во вторник ТАСС глава союза Владимир Соловьев.

Ранее журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с открытым письмом, в котором призвало обратить внимание на то, что ряду региональных СМИ грозят крупные штрафы за недостоверные публикации. Объединение не считает такие меры обоснованными. При этом "Синдикат-100" отмечает, что в России действует закон, предполагающий ответственность за публикацию фейков.

"Союз журналистов России постоянно мониторит ситуацию, мы о всех случаях знаем, каждый будем отслеживать и брать на контроль, проверять, насколько справедливо журналист был наказан, не нарушена ли свобода слова, - сказал Соловьев. - Мы понимаем озабоченность коллег из "Синдиката", также мы понимаем, что могут быть наказаны журналисты, и постоянно следим за этим".

Соловьев отметил, что знаком со всеми случаями, о которых пишет "Синдикат-100" в своем обращении.