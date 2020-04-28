В мурманской Белокаменке локализовали очаг заражения коронавирусом

"Стройплощадка в Белокаменке, где был второй очаг. Там, понятно, большое количество людей на одной площадке - более 10 тыс. человек. Выявлены эти инфицированные были в результате опережающего массового тестирования рабочих. Сегодня этот очаг локализован", - сказал Чибис.

Очаг заражения возник на строительной площадке компании "Велесстрой" - одного из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. В работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

Губернатор Мурманской области отметил, что реализуется специальный комплекс мероприятий - введен карантин, организовано лечение инфицированных и профилактика в отношении остальных работников. Он также подчеркнул, что работу проекта не останавливали, "дали возможность перегруппировать силы, потому что проект принципиально важный для экономики и региона, и всей страны". Чибис добавил, что все системообразующие предприятия в регионе работают с учетом повышенных санитарных требований.

"Спасибо МЧС - мы очень быстро развернули мобильный госпиталь с компьютерным томографом, который находится рядом со стройплощадкой, что позволяет выявлять пневмонию у тех, у кого появляются симптомы, и госпитализировать пациентов с рисками тяжелого течения болезни", - добавил Чибис.