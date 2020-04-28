Глава Минздрава предостерег от поездок на майские праздники

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минздрав не рекомендует россиянами на предстоящих майских праздниках ездить к родным и друзьям. Как сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, за последний месяц специалисты часто фиксировали случаи заражения новым коронавирусом внутри семьи.

"Хочу, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста все-таки обезопасить и уберечь [их] от дополнительных рисков", - сказал он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Глава государства в рамках совещания напомнил, что россиян ожидает череда больших майских праздников, а между ними - рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Путин объявил эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно.

По словам Мурашко, более 116 тыс. коек развернуто в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом, работа ведется с опережением.

"С учетом клинического опыта по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией и эпидситуации на опережение во многих регионах разворачиваются дополнительные койки. В первую очередь, это касается не интенсивных коек - они в достаточном количестве сегодня, а коек, которые требуют долечивания этой категории пациентов. Сегодня их развернуто уже свыше 116 тыс.", - сказал Мурашко и добавил, что ряд регионов завершает дооснащение и перепрофилирование.

"Мы видим, что дефицита коечной сети сегодня нет. В ряде регионов эпидситуация заставляет держать койки в готовности, не занимая их пациентами других профилей", - добавил Мурашко.

Ситуация с лекарствами

Как указал министр здравоохранения, Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг обеспеченности медицинских учреждений необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

"Росздравнадзор проводит сегодня мониторинг за обеспечением лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Работа оперативно ведется с Министерством промышленности и торговли. При этом, если несвоевременно пополняются [запасы], подключаются сотрудники Министерства здравоохранения и Росздравнадзора для того, чтобы маршрутизировать и перенаправлять потоки с лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты", - сказал он.

Тестирование на коронавирус

Медики в России используют почти 20 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

"Сегодня в арсенале лабораторий диагностической службы уже более 18 тест-систем. И накопленный опыт клинических использований компьютерной томографии позволяет диагностировать патологию в самом начале, не дожидаясь еще получения лабораторного подтверждения", - сказал Мурашко.

Тестирование, подчеркнул он, является крайне важным элементом оказания медпомощи. "Хотел бы заострить внимание работодателей, что при обследовании сотрудников важным является проведение тестов не иммунологических, потому что упоминаются экспресс-тесты для определения иммуноглобулинов, а именно, в том числе, носительства коронавирусной инфекции, а это уже методика полимеразной цепной реакции, которая как раз выявляет, в том числе, скрытые латентные формы и позволяет лучше прогнозировать ситуацию, особенно при направлении работников на вахтовый метод работы", - сказал Мурашко.

Дополнительное обучение

Дополнительное обучение по оказанию помощи пациентам с коронавирусом прошли свыше 1,3 млн медицинских работников, заявил министр здравоохранения.

"В максимально сжатые сроки, за два месяца, прошли дополнительное обучение свыше 1,3 млн медицинских работников разных специальностей, и сегодня более 340 тыс. специалистов уже оказывают эту медицинскую помощь", - сказал он.

Министр отметил, что медицинские вузы активно приняли участие в подготовке медицинского персонала и направили для этого ординаторов и аспирантов, "готовят, в том числе, дополнительно студентов старших курсов для того, чтобы оказать помощь для лечения пациентов".

Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями

Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями получают медицинскую помощь в полном объеме, заявил Мурашко.

"Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также пациенты, находящиеся на гемодиализе, требуют точно так же помощи - плановой и экстренной. И она оказывается в полном объеме. Эта категория медицинских организаций защищена, и в ней проводятся специальные противоэпидемические мероприятия по профилактике заноса", - сказал Мурашко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.