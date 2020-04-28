Греция с 4 мая снимает ограничения на передвижения граждан

АФИНЫ, 28 апреля. /ТАСС/. Ограничения на выход граждан из домов и передвижения на транспорте, введенные в Греции с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции, снимаются с 4 мая. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, представляя план поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на два месяца.

"Следуя рекомендациям Научного комитета, я сегодня могу объявить основные этапы безопасного перехода к новой повседневной реальности: со следующего понедельника, 4 мая, будут сняты ограничения на передвижение граждан. Другими словами, отменяется обязанность писать письменное заявление с целью выхода из дома или посылать соответствующее СМС-сообщение", - сказал премьер.

При этом он отметил, что ограничения на выезд за пределы района проживания будут еще действовать не менее двух недель.

По словам главы кабмина, индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи будут пока закрыты.

Кроме того, с 4 мая откроются некоторые типы магазинов, в частности книжные, магазины электронных и спортивных товаров, станции техосмотра автомобилей. Парикмахерские будут работать по предварительной записи клиентов. Остальная часть розничной торговли возобновит работу с 11 мая, за исключением крупных торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах будут применяться меры по ограничению числа посетителей и строгие меры для защиты работников от инфицирования.

Участие в службах в храмах с 17 мая

Премьер поблагодарил главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима и священнослужителей за проявленное понимание и сотрудничество. Во время пасхальных праздников храмы в Греции были закрыты для верующих, и службы до сих пор проводятся за закрытыми дверями. "Опыт Пасхи в этом году был непростым для каждого из нас. Однако, оказалось, что это было необходимо для всех", - отметил премьер. С 4 мая церкви будут открыты для индивидуального посещения. А с воскресенья, 17 мая, верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах, но при выполнении строгих правил, которые будут согласованы со Священным синодом и научным сообществом, сказал глава правительства.

По его словам, занятия в третьем классе лицеев возобновятся 11 мая, а через неделю возобновятся уроки в других классах лицеев и гимназий. Школы, однако, теперь будут ограничивать - насколько это возможно - тесное общение учащихся. "Начальные школы и детские сады остаются закрытыми. Возможно, они смогут открыться 1 июня, но только если мы будем абсолютно уверены в том, что эпидемия идет на убыль", - сообщил Мицотакис.

Работа кафе, ресторанов и отелей

Он также отметил, что 1 июня начнут работу предприятия общественного питания при выполнении условий, которые будут согласованы к тому времени. "В этот же день откроются гостиницы, работающие круглогодично. В течение июня, в зависимости от развития событий, будут постепенно сниматься ограничения на остальную часть экономической деятельности. Однако считается маловероятным, что в течение лета будут разрешены мероприятия с большим собранием людей, такие как фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что программа перехода к следующему этапу оживления экономики была подробно проработана. "Она будет масштабироваться каждую неделю, но также и будет оцениваться каждые сутки совместной государственной службой из представителей правительства, министерств здравоохранения и гражданской защиты", - сообщил премьер.

Осторожный возврат

Касаясь борьбы с коронавирусом, Мицотакис подчеркнул, что "государство и граждане должны продолжать войну с невидимым врагом, который будет ждать возможности нанести удар при малейшем самоуспокоении". "Вот почему ответственные лица [в правительстве] не будут прерывать ежедневное информирование граждан. И государство будет в постоянной готовности", - сказал премьер, выразив уверенность в том, что "общество ответственно и серьезно ответит на новую задачу - плавный, безопасный и постепенный возврат к привычному ритму повседневной жизни".

"Мы осуществляем возврат, но продолжаем проявлять осторожность", - подчеркнул глава правительства.