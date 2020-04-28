Трутнев потребовал пресечь распространение заражения COVID-19 на Чаяндинском месторождении

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении в Якутии, где у нескольких работников был выявлен коронавирус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.

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"Нужно гарантировать людям безопасность их здоровья и жизни. Необходимо решить вопросы с пребыванием работников на месторождении: организовать лечение заболевших, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и медикаментами, проработать транспортировку людей с месторождения", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Вице-премьер поручил Роспотребнадзору обеспечить проведение тестирования на коронавирус среди лиц, проживающих и работающих на Чаяндинском месторождении. Кроме того, Минздраву и МЧС поручено развернуть на месторождении полевой мобильный госпиталь для размещения больных коронавирусной инфекцией, а также обеспечить в госпитале работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Также по поручению Трутнева Роспотребнадзору, Минздраву вместе с "Газпромом" и правительством региона предстоит разработать меры для соблюдения требований карантинного режима, дезинфекции, снабжения жителей вахтовых поселков Чаяндинского месторождения качественными продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости и средствами гигиены.

Помимо этого, вице-премьер поручил до 1 мая разработать планы транспортировки заразившихся COVID-19, в первую очередь находящихся в тяжелом состоянии, из вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в медицинские учреждения, расположенных на территории других субъектов РФ. "Штабу полпредства ДФО совместно с органами прокуратуры поручено провести проверку, по результатам которой будут выявлены ответственные за нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - отмечается в сообщении.

О ситуации на месторождении

В Якутии подтверждено 170 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 человек, умер один пациент. Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. Сейчас 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек доставили на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).