В Калмыкии сотрудники "скорой" в честь профпраздника получат премии по 5 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 28 апреля. /ТАСС/. Все сотрудники скорой помощи Калмыкии, находящиеся в эти дни на передовой борьбы с коронавирусом, получат в честь своего профессионального праздника премии по 5 тыс. рублей, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Бату Хасиков.

День работников скорой медицинской помощи отмечается в РФ 28 апреля.

"Сейчас особенно непросто работникам скорой медицинской помощи, которые буквально находятся на передовой. Чтобы как-то скрасить им и их семьям майские праздники, мы вместе с правительством Калмыкии выражаем им благодарность за их самоотверженный труд в виде дополнительной единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей. Скромно. Но тем не менее. Мы благодарны!", - написал Хасиков.

В Калмыкии трудятся 309 сотрудников скорой медпомощи. Из бюджета региона на единовременные выплаты выделено более 2 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики.

По данным оперштаба Калмыкии, в республике выявлено 183 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выздоровело 37 человек с подтвержденным ранее диагнозом "новая коронавирусная инфекция", из них двое детей. Трое жителей региона умерли. В тяжелом состоянии сейчас пятеро, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.