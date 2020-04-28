Еще 10 студентов Московской академии СК заразились коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Еще десять студентов Московской академии Следственного комитета заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

"Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов Московской академии СК России. При этом было отмечено, что их число увеличилось еще на 10 человек", - сообщила Петренко.

Ранее сообщалось о трех зараженных студентах. По словам Петренко, московских студентов после обследования по поручению Бастрыкина разместят в помещениях общежития Санкт-Петербургской академии СК России, где они на период самоизоляции будут обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

Бастрыкин также призвал продолжить постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников СК, студентов и кадетов ведомственных образовательных организаций, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и медицинского тестирования с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. "Вместе с тем Александр Бастрыкин еще раз напомнил участникам совещания, что послабления в работе недопустимы, она должна продолжаться в штатном режиме", - сообщила Петренко.

