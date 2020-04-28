Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказал слова сочувствия всем, кто потерял своих близких из-за эпидемии коронавируса. Слова соболезнования он произнес, обращаясь к россиянам по итогам совещания по противодействию распространению коронавируса в регионах РФ.

Путин попросил россиян на майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. "Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И, конечно, так и нужно сделать", - сказал глава государства, подводя итоги совещания по противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. При этом Путин обратился к россиянам: "Прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок".

"Опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала, она еще очень велика", - предостерег глава государства. Он добавил, что среди родных, коллег и знакомых каждого человека все больше оказывается людей, кого прямо затронула болезнь и у кого была обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями.

Глава государства заметил, что жизнь и здоровье близких, безопасность родителей и детей являются самой большой ценностью для каждого человека. "Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы", - сказал он. Путин отметил, что и малый относительно общего числа москвичей процент заболевших - это все равно человеческие жизни и здоровье конкретных людей.

При этом президент отметил, что многие россияне пока не почувствовали реальность угрозы заражения новой инфекцией, однако опасность не миновала. "Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших - 48 тыс. человек - это всего лишь 0,4% жителей столицы", - сказал Путин.

"Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких", - сказал президент. Путин отметил, что понимает, как это нелегко. "И горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности - это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы".

Президент признался: "Каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: "Все, наконец, закончилось, все позади". Тем более что за окнами весна, теплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток".

Однако Путин считает, что предстоящие майские дни будут решающими в борьбе с коронавирусом. "Нам всем нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом, предстоящие майские дни здесь решающие", - сказал глава государства. "Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно", - пояснил президент.

Путин также считает, что раздражение ограничениями в связи с коронавирусом не должно выливаться в громкие слова о нарушении личных прав. "Любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав", - сказал президент.

Путин отметил, что "впервые после [Второй мировой] войны весь мир проходит через столь трудные испытания, хотя, конечно, с военными их и сравнивать нельзя". "Но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя", - добавил он.

Президент указал на тяжелые последствия, которые несет распространение коронавируса для всего мира, добавив, что власти РФ делают все возможное, чтобы остановить пандемию. "Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас, и их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены", - отметил президент РФ.

Путин отметил, что "впервые после [Второй мировой] войны весь мир проходит через столь трудные испытания, хотя, конечно, с военными их и сравнивать нельзя". "Но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя", - добавил он.

Президент указал на тяжелые последствия, которые несет распространение коронавируса для всего мира, добавив, что власти РФ делают все возможное, чтобы остановить пандемию. "Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас, и их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены", - отметил президент РФ.

Свобода каждого ограничена свободой других

Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою свободу от ограничений, связанных с коронавирусом, выше безопасности других. Обращаясь к гражданам страны, он напомнил известный тезис о том, что свобода каждого ограничена свободой других.

"В борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. А если кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле насилие над окружающими", - заявил Путин.

По его словам, такое поведение "может привести к немалым бедам". Глава государства признал, что "безусловная ценность современной цивилизации - это, конечно, свобода каждого гражданина, но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной свыше". "И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил", - подчеркнул Путин.