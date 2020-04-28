ТАСС в марте стал самым цитируемым российским информагентством

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым среди российских информационных агентств в марте 2020 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о снижении нефтяных цен, о поддельных подписях Родченкова по делу российских биатлонисток, а также о том, что Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Конституции РФ", - отметили в компании.

Индекс цитируемости ТАСС - 17323,44, агентство "РИА Новости" - 15401,94, далее следует "Интерфакс" - 4911,99.

Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом - 3052,45, "КоммерсантЪ" - 2205,86 и "Ведомости" - 1474,21.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 56 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.