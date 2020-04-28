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Путин: парад Победы пройдет на Красной площади, когда минует угроза коронавируса

Президент при этом пообещал, что 9 мая пройдет авиационный парад
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал провести празднование 75-летия Победы с главным парадом и шествием "Бессмертного полка", когда минует угроза распространения коронавируса.

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"Все, что планировали в честь 75-летия Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка", - пообещал глава государства, обращаясь к россиянам.

Он подчеркнул: "Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будет уверенность, что ситуация полностью безопасна и, прежде всего, вдвойне для наших ветеранов".

Президент также пообещал, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах.

"Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это", - сказал глава государства.

Он сообщил, что "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют".

"Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах", - уверен Путин. "Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами и, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова", - подчеркнул президент. "Вместе с детьми посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек, дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" - песни, которые любим и знаем наизусть", - предложил Путин.

' ТАСС/Ruptly'

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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