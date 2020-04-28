Аптекам в Бразилии разрешили проводить тесты на коронавирус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апреля. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору во вторник разрешило аптекам оказывать услуги по тестированию на коронавирус. Об этом говорится в сообщении отраслевого регулятора.

Как уточняется, речь идет о экспресс-тестах на наличие антител к SARS-CoV-2. Данная мера обусловлена повышенным спросом на услуги тестирования и участившимися случаями обращений за этим в медучреждения. В ведомстве напоминают, что результаты тестирования имеют погрешность и могут служить только в качестве дополнительного инструмента диагностирования заболевания.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлено свыше 66 тыс. инфицированных и более 4,5 тыс. умерших. Примерно в 40% муниципалитетов не зарегистрировано заболевания, вызываемого коронавирусом. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, а в сентябре произойдет спад.