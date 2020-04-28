Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая включительно действия мер, направленных на борьбе у коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба Кремля, нерабочими, в соответствии с указом, станут 6-8 мая, которые прежде были рабочими днями.

"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что регионы смогут расширить перечень организаций, для которых 6-8 мая будут рабочими днями. "[Указ не распространяется на организации], определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации", - отмечается в документе.

Губернаторам поручено осуществлять с 1 по 11 мая включительно меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренные указом главы государства от 2 апреля 2020 года "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Организации-исключения

Действие документа не распространяется на непрерывно действующие организации, а также организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса. Также работать в эти дни будут медицинские и аптечные организации и структуры, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. Не распространяется режим нерабочих дней и на организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения. Исключением из сферы действия указа станут организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, и организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Отмечается, что указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с правительством РФ.

Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами поручено определить численность работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая включительно функционирование этих органов. То же самое касается региональных и местных властей. "Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая 2020 года включительно функционирование этих организаций", - отмечается в указе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.