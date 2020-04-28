{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко и Попова примут участие в круглом столе о борьбе с коронавирусом в ТАСС

Круглый стол пройдет в рамках цикла мероприятий единой коммуникационной платформы, которая объединяет представителей власти и бизнеса с целью поиска оптимальных путей взаимодействия в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Круглый стол с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения" пройдет в эфире пресс-центра ТАСС и студии телеканала "Россия-24" 29 апреля в 18:30. Об этом говорится во вторник в сообщении фонда "Росконгресс".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По мнению Мурашко, Россия сегодня имеет достаточный потенциал для комплексного клинического обследования граждан. "Наши тест-системы не уступают, а во многом и превосходят зарубежные аналоги. Кроме того, при подозрении на коронавирус граждане могут пройти КТ-обследование даже при отрицательном тесте на COVID-19. Оперативная и точная диагностика коронавирусной инфекции позволяет не только оказать своевременную медицинскую помощь, но также способствует сдерживанию распространения заболевания", - приводятся в сообщении слова Мурашко.

Круглый стол пройдет в рамках цикла мероприятий единой коммуникационной платформы, которая объединяет представителей власти и бизнеса с целью поиска оптимальных путей взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" Елена Соколова, слова которой приводятся в сообщении.

Коммуникационная платформа создана фондом "Контент" и "Росконгрессом", генеральный партнер мероприятия - GE Healthcare.

В мероприятии также примут участие представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицын, профессор факультета медицины и здравоохранения Университета Сиднея Патрик Бреннан, профессор кафедры хирургических и медицинских наук и трансляционной медицины Университета Сапиенца в Риме Андреа Лаги, глава департамента радиологии Университетской клиники Брюсселя Йохан Де Мей, президент Европейского общества медицины интенсивной терапии (ESICM) Маурицио Чеккони и президент, главный исполнительный директор GE Healthcare в России и СНГ Нина Канделаки.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
Среди военнослужащих двое в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких доставлен в Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС