Мурашко и Попова примут участие в круглом столе о борьбе с коронавирусом в ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Круглый стол с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения" пройдет в эфире пресс-центра ТАСС и студии телеканала "Россия-24" 29 апреля в 18:30. Об этом говорится во вторник в сообщении фонда "Росконгресс".

По мнению Мурашко, Россия сегодня имеет достаточный потенциал для комплексного клинического обследования граждан. "Наши тест-системы не уступают, а во многом и превосходят зарубежные аналоги. Кроме того, при подозрении на коронавирус граждане могут пройти КТ-обследование даже при отрицательном тесте на COVID-19. Оперативная и точная диагностика коронавирусной инфекции позволяет не только оказать своевременную медицинскую помощь, но также способствует сдерживанию распространения заболевания", - приводятся в сообщении слова Мурашко.

Круглый стол пройдет в рамках цикла мероприятий единой коммуникационной платформы, которая объединяет представителей власти и бизнеса с целью поиска оптимальных путей взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" Елена Соколова, слова которой приводятся в сообщении.

Коммуникационная платформа создана фондом "Контент" и "Росконгрессом", генеральный партнер мероприятия - GE Healthcare.

В мероприятии также примут участие представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицын, профессор факультета медицины и здравоохранения Университета Сиднея Патрик Бреннан, профессор кафедры хирургических и медицинских наук и трансляционной медицины Университета Сапиенца в Риме Андреа Лаги, глава департамента радиологии Университетской клиники Брюсселя Йохан Де Мей, президент Европейского общества медицины интенсивной терапии (ESICM) Маурицио Чеккони и президент, главный исполнительный директор GE Healthcare в России и СНГ Нина Канделаки.