Пилотажные группы ВВС и ВМС США пролетели над Нью-Йорком в знак поддержки медиков

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Пилотажная группа ВВС США Thunderbirds и пилотажная группа ВМС США Blue Angels совершили во вторник первый демонстрационный пролет над Нью-Йорком в знак поддержки медиков и сотрудников дежурных служб, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

Группа из 12 самолетов - шести F-16C/D Fighting Falcon и шести F/A-18C/D Hornet - подошла к городу с севера над рекой Гудзон, сделала разворот над нью-йоркской бухтой и городом Ньюарком (штат Нью-Джерси), а затем прошла над всеми районами Нью-Йорка - Манхэттеном, Стейтен-Айлендом, Бруклином, Куинсом и Бронксом.

"Мы рады подняться в небо вместе с нашими коллегами из ВМС США для того, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто работает во имя безопасности жителей города", - привела пресс-служба ВВС США слова командира эскадрильи Thunderbirds подполковника Джона Калдуэлла.

Нынешний демонстрационный полет, по сообщению пресс-службы ВВС, готовился на протяжении месяца, и он станет первым из серии таких полетов над другими городами США.