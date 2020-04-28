В Мурманской области намерены открыть второй мобильный госпиталь в очаге у Белокаменки

Очаг заражения коронавирусом возник на строительной площадке компании "Велесстрой" - одного из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в работах занято около 11 тысяч человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Рядом с селом Белокаменка силами МЧС России развернут мобильный госпиталь на 40 коек, укомплектованный всем необходимым оборудованием, включая рентген-аппарат и аппараты ИВЛ.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют развернуть второй мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом недалеко от крупной строительной площадки около села Белокаменка. Об этом сообщил во вторник губернатор области Андрей Чибис на совещании президента РФ Владимира Путина с губернаторами, попросив поддержки у главы государства.

"Я прошу поддержать, мы с МЧС России отработали возможность развертывания дополнительного мобильного инфекционного госпиталя такой же современной новой конструкции около Белокаменки. Сейчас госпиталь, который есть, он работает как диагностический центр, под инфекцию нужны новые мощности", - обратился Чибис к президенту.

С одной стороны, в Белокаменке специалисты отмечают снижение темпов прироста больных, с другой уровень риска еще высок, сказал губернатор. "Там большое количество людей, они в достаточно плотном контакте имеются, и во избежание такого сценария, чтобы быть готовыми к тяжелому сценарию, просим вашего поручения. Тогда за две недели мы сможем дополнительные мощности инфекционные развернуть недалеко от второй площадки, что очень важно", - сказал Чибис.

По данным оперативного штаба, на вечер понедельника в Мурманской области подтверждено 1056 случаев инфицирования коронавирусом, из них 867 - на стройплощадке в Белокаменке, 861 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 966 человек находятся на лечении, четыре человека умерли.