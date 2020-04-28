Путин напомнил пример Спарты тем, кто предлагает жертвовать людьми ради спасения экономики

"Для нас сейчас главное - это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас", - обратился президент к гражданам по итогам совещания с главами регионов.

Он обратил внимание на звучащие в мире и в России призывы думать в первую очередь об экономике и как можно быстрее отменить все ограничения из-за коронавируса, не беря в расчет риски того, что кто-то заболеет или умрет. "Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый - за себя", - сказал Путин, отметив, что такое могло быть в первобытные времена. "Но мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству", - подчеркнул президент.

"Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность", - сказал президент, добавив, что это "история поучительная".

Путин также вспомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни" - о том, как племя бросало своих стариков, ставших обузой, и как отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца надеялся, что сыновья вернутся за ним. "Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код", - выразил уверенность российский лидер.

Путин отметил, что "с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет" и сегодня эти ценности - главная опора ее государственности. "Мы получили их вместе с православием, эти ценности лежат в основе и других религий народов России - ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей", - заключил глава государства.

Россия поднимет экономику

Россия обязательно одолеет ситуацию с коронавирусом, после чего поднимет экономику, а государство будет постоянно дополнять и расширять меры поддержки пострадавших компаний и граждан, заявил Путин. Говоря о нравственном, моральном выборе в условиях эпидемии, глава государства указал на необходимость сейчас сохранить, сберечь людей. Он подчеркнул, что "все остальное приложится".

"Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги", - сказал Путин, подчеркнув, что "такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться".

По словам президента, сейчас каждый, даже небольшой, успех в борьбе с коронавирусом и каждая спасенная жизнь укрепляют уверенность в победе над пандемией. "Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития", - заключил Путин.