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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 200 тыс.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 2 091

РИМ, 28 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии достигло 201 505. Такие данные распространил во вторник Департамент гражданской защиты.

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Суточный прирост новых случаев заражения составил 2 091. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 382 человека - на 50 больше, чем в понедельник. Таким образом, общее число жертв заболеваний, вызываемых новым коронавирусом, достигло 27 359 человек.

Число излечившихся за последние сутки увеличилось на 2 317 человек и достигло 68 941.

Продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии, которое в понедельник впервые за последние 40 дней опустилось ниже 2 тыс. За сутки таких пациентов стало меньше на 93 человека, в реанимациях остаются 1 863 человека.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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