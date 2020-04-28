Путин поручил Мишустину установить 28 апреля Днем работника скорой помощи

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину официально учредить День работника скорой помощи и отмечать его 28 апреля. Поручение главы государства опубликовано во вторник на сайте Кремля.

"Установить 28 апреля профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Срок - 1 мая 2020 года", - говорится в тексте поручения.

Ранее во вторник президент огласил это предложение на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. Он отметил, что 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России и было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи.

Путин поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарил их за столь нужный людям труд.