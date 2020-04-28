Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Установить профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи - и отмечать его 28 апреля", - говорится в документе.

Как отмечается на сайте правительства, именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Ранее во вторник президент огласил это предложение на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. Он отметил, что 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России и было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи.