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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил главе Мурманской области согласовывать с санврачом снятие ограничений

По данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 1056 случаев инфицирования коронавирусом

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов во вторник поручил губернатору Мурманской области Андрею Чибису согласовывать с главным санитарным врачом региона вопросы по снятию ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Выступление Владимира Путина на совещании по ситуации с коронавирусом. Полный текст

Очаг заражения возник на строительной площадке компании "Велесстрой" - одного из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. В работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Во вторник губернатор Мурманской области заявил, что очаг заражения коронавирусной инфекцией на крупной стройплощадке под Мурманском локализован.

"По ограничительным мерам: это остается в сфере ваших полномочий. Согласуйте эти действия с главным санитарным врачом региона и все - здесь никаких проблем не будет", - сказал президент, отвечая на просьбу Чибиса по возможности учитывать при снятии ограничительных мер специфику крупных строительных площадок в области.

"Мы понимаем, что у нас отдельный очаг в Белокаменке, меры по которому приняты и позволяют минимизировать распространение инфекции как внутри площадки, так и вне ее. Мы поддерживаем, что еще две недели нужно побыть в режиме ограничительных мер и после - с учетом тех критериев, которые сегодня вырабатываются, уже посмотреть и дать возможность снятия этих допограничений. Единственная просьба: при выработке критериев учитывать специфику больших стройплощадок. При принятии решения о возможности снятия ограничений отделять большой локализованный очаг от в целом ситуации по региону", - сказал Чибис.

По данным оперативного штаба, на вечер понедельника в Мурманской области подтверждено 1056 случаев инфицирования коронавирусом, из них 867 - на стройплощадке в Белокаменке, 861 пациент выздоровел и выписан из больницы, 966 человек находятся на лечении, четыре человека умерли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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