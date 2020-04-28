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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Испании подготовили план смягчения ограничительных мер, рассчитанный до конца июня

По словам председателя правительства королевства Педро Санчеса, страна прошла пик распространения коронавируса

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Испании разработали план поэтапного послабления ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, который рассчитан минимум до конца июня. Об этом заявил во вторник председатель правительства королевства Педро Санчес.

По его словам, Испания прошла пик распространения коронавируса, и теперь эпидемия идет на спад. "Послабление [ограничительных мер] будет постепенным, несимметричным и отличаться в зависимости от территорий", - объяснил он. Санчес пояснил, что план правительства включает четыре фазы, сейчас реализуется первая из них.

По словам премьера, каждый этап "будет длиться не менее двух недель". Он высказал мнение, что "к концу июня" ситуация может нормализоваться, "если развитие эпидемии будет под контролем на всех территориях".

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия коронавируса нового типа
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