Замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился после заражения коронавирусом

ТАСС, 28 апреля. Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, вылечился и приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.
В середине апреля стало известно, что Носов, находившийся в командировке в Москве, заразился коронавирусом. Заболевание у замгубернатора протекало в легкой форме.
"У него нет никаких симптомов, все тесты показали отрицательный результат. Он приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, одна из главных задач, стоящий сейчас перед Носовым, - это обеспечение региона необходимыми средствами защиты. "К нам уже поступила большая партия средств индивидуальной защиты. Сейчас необходима закупка дополнительных объемов", - отметил Никитин.
В Нижегородской области, по состоянию на 28 апреля, подтверждено 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 человек выписаны после выздоровления, 12 пациентов умерли.