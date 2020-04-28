Замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился после заражения коронавирусом

ТАСС, 28 апреля. Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, вылечился и приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

В середине апреля стало известно, что Носов, находившийся в командировке в Москве, заразился коронавирусом. Заболевание у замгубернатора протекало в легкой форме.