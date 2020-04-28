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Замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился после заражения коронавирусом

Заболевание протекало в легкой форме

ТАСС, 28 апреля. Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, вылечился и приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

В середине апреля стало известно, что Носов, находившийся в командировке в Москве, заразился коронавирусом. Заболевание у замгубернатора протекало в легкой форме.

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"У него нет никаких симптомов, все тесты показали отрицательный результат. Он приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, одна из главных задач, стоящий сейчас перед Носовым, - это обеспечение региона необходимыми средствами защиты. "К нам уже поступила большая партия средств индивидуальной защиты. Сейчас необходима закупка дополнительных объемов", - отметил Никитин.

В Нижегородской области, по состоянию на 28 апреля, подтверждено 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 человек выписаны после выздоровления, 12 пациентов умерли.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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