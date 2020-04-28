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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые сдвинули прогноз по завершению пандемии в России на начало августа

Завершение пандемии в мире ожидается исследователями к 1 декабря
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© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изменили свой прогноз по сроку завершения пандемии коронавируса в России, передвинув его с середины июля на начало августа 2020 года.

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При этом в SUTD особо отмечают, что любые предсказания имеют теоретический характер и призывают читателей с осторожностью воспринимать прогнозы и не предаваться чрезмерному оптимизму по поводу сроков завершения пандемии, основанных на подобных прогнозных моделях.

Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа. Ранее они прогнозировали окончание пандемии в РФ ближе к 20 июля. Они также считают, что на 97% пандемия в России завершится к 23 мая, ранее они называли 24 мая.

Исследователи SUTD готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя для этого широко известную математическую модель SIR, позволяющую, к примеру, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

Ученые также обновили свои прогнозы по другим странам. Если ранее завершение пандемии коронавирусной инфекции в мире прогнозировалось к 26 ноября текущего года, то теперь - к 1 декабря.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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