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Пандемия коронавируса нового типа

Путин пообещал проработать предложение о расширении выплат для детей и других пособий

С соответствующим предложением выступил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение о выплате семьям с детьми, которые родились с апреля по декабрь 2017 года, в связи с чем не могут получить выплаты в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, глава государства пообещал изучить вопрос о легализации неофициально работавших граждан для предоставления им пособий.

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С предложением о расширении мер поддержки выступил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в регионе порядка 1,6 тыс. семей с детьми, которым три года исполнится только через несколько месяцев, поэтому они не могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Кроме того, Развожаев выступил с инициативой разработать критерии, по которым самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также неофициально работавшие граждане смогут получить помощь от государства при потере работы с 1 марта.

"Спасибо за предложения, проработаем", - сказал президент, отвечая Развожаеву.

Развожаев пояснил, что вопрос с "теневым" предпринимательством очень актуален для Севастополя, таких жителей может быть порядка 10 тыс. "У нас очень большое количество было самозанятых и, уж честно сказать по-простому, людей, которые были неофициально трудоустроены, без официальной регистрации. По нашим оценкам, это до 10 тыс. человек, они действительно трудились, потеряли доход и теперь в службу занятости встают по основанию как никогда не работавшие, это минимальная выплата 1,5 тыс. рублей, естественно <…> эти люди не смогут свои семьи содержать, оплачивать жилье, которое они арендовали", - отметил глава региона, добавив, что в аналогичной ситуации оказались и индивидуальные предприниматели.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей. В марте Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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